«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Алхазова на матч чемпионата Испании

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.42.

«У «Реала Сосьедад» одна из лучших оборон в Ла Лиге. У «Атлетико» 12 пропущенных мячей, а у «Реала Сосьедад» — 13. Очень сухо и пресновато в атаке. Хотя надо признать, что раззабивался Оярсабаль, у которого уже пять голов и одна передача, и в целом в декабре «Реал Сосьедад» выбрался уже из кризиса. Нервы и страсти поутихли, а команда снова крепкая и мчится в еврокубки.

Это как раз игра за еврокубковую позицию, так как «Реал Сосьедад» восьмой, а «Вильярреал» — пятый. «Вильярреал» — это полная противоположность «Реала Сосьедад» — 34 забито и 30 пропущено. Больше голов случалось лишь в матчах «Барселоны». У «Вильярреала» очень много персоналий в атаке, то есть коса на камень пойдёт.

Мне кажется, что это будет открытый и яркий матч, у «Вильярреала» других не бывает. Много голов в обе стороны и низкое качество защиты «Вильярреала». Такое несоответствие защиты и атаки приведёт к большому количеству голов. Будем комбинировать — ТБ (2.5) и обе забьют», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».