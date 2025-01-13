Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.91.

«В Сан-Себастьяне пройдёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом».

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев семь поражений в 18 встречах. Команда забила 16 голов и пропустила 13, демонстрируя надёжную оборону, но не самую результативную атаку. В последних пяти матчах Ла Лиги «Реал Сосьедад» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

Испания — Примера . 19-й тур
13 января 2025, понедельник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Вильярреал
Вильярреал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вильярреал» располагается на пятом месте, имея в активе восемь побед и шесть ничьих. Команда отличается более результативной игрой в атаке, забив 34 гола и пропустив 30. В последних пяти матчах чемпионата Испании «Вильярреал» одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

Очные встречи команд обычно проходят в равной борьбе. В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» одержал победу в гостях со счётом 3:0, но «Вильярреал» ответил домашней победой 3:1.

В обеих командах по одному футболисту будет отсутствовать из-за проблем с коленом. Амари Траоре и Ильяс Ахомаш смогут поддержать свои команды лишь с трибуны.

«Реал Сосьедад» сейчас находится практически в своей оптимальной форме. Поэтому поставим на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». А так ли нужен Захарян?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android