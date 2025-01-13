«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.91.

«В Сан-Себастьяне пройдёт матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом».

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице, одержав семь побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев семь поражений в 18 встречах. Команда забила 16 голов и пропустила 13, демонстрируя надёжную оборону, но не самую результативную атаку. В последних пяти матчах Ла Лиги «Реал Сосьедад» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения.

«Вильярреал» располагается на пятом месте, имея в активе восемь побед и шесть ничьих. Команда отличается более результативной игрой в атаке, забив 34 гола и пропустив 30. В последних пяти матчах чемпионата Испании «Вильярреал» одержал одну победу, два раза сыграл вничью и потерпел два поражения.

Очные встречи команд обычно проходят в равной борьбе. В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» одержал победу в гостях со счётом 3:0, но «Вильярреал» ответил домашней победой 3:1.

В обеих командах по одному футболисту будет отсутствовать из-за проблем с коленом. Амари Траоре и Ильяс Ахомаш смогут поддержать свои команды лишь с трибуны.

«Реал Сосьедад» сейчас находится практически в своей оптимальной форме. Поэтому поставим на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».