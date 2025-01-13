«Монца» — «Фиорентина»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Монца» — «Фиорентина».

Ставка: победа «Фиорентины» за 1.89.

«В 20-м туре итальянской Серии А сыграют «Монца» и «Фиорентина». У «Монцы» идёт серия без побед из 11 матчей. В тяжелейшем положении находится клуб. Руководство уже уволило Несту, после чего Боккетти во главе тренера две своих первых встречи проиграл — «Парме» в гостях и дома «Кальяри». Причём в гостевом матче команда, пожалуй, не по делу уступила, скорее, должна была выиграть. А вот с «Кальяри» дома, в общем, ещё одно неприятное поражение было. Низкая продуктивность в атаке была, мало ударов у «Монцы». И в итоге поражение. Так что сложно представить, что должно произойти, чтобы команда преобразилась во второй части сезона.

Соперник у неё — «Фиорентина», у которой сейчас идёт не лучший отрезок. В последних трёх встречах одно очко в Серии А набрала команда. В матче с «Ювентусом» она догоняла и догоняла, в итоге догнала — ничья, в концовке отыгрались «фиалки». Сейчас же крупно «Фиорентина» уступила дома — 0:3 «Наполи». Получила серьёзный удар по самолюбию.

Но мы помним, что совсем ещё недавно «Фиорентина» выдала семиматчевую победную серию во всех турнирах. И, в общем, в таблице она идёт в зоне еврокубков. Здесь и сейчас «Фиорентина», конечно, сильнее «Монцы».

Я думаю, что хозяева поля сейчас более проблемная команда. У «Фиорентины» более сильный состав. Так что я здесь возьму просто победу «Фиорентины». Сейчас она ей очень нужна. Пусть и в гостях, но я думаю, что «фиалки» победят — с коэффициентом 1.89», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».