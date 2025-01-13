«Металлург» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Сочи».

Ставка: индивидуальный тотал «Металлурга» больше 4 за 2.37.

«Любопытно, но эти команды играли друг с другом в последний раз 11 января 2024 года, то есть почти ровно год назад. Буквально два дня разницы. В этом сезоне коллективы ещё не встречались, поэтому рассказать о прошлом матче я не могу. В прошлом сезоне обе встречи остались за «сталеварами», а южане довольствовались одним очком, которое набрали в домашнем матче, уступив в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

К сожалению, особую интригу в этом матче найти сложно. «Сочи» на старте сезона ещё подавал признаки борьбы за плей-офф, но сейчас до восьмого места на Западе отставание уже 17 очков. Нивелировать этот гандикап невозможно. Может быть, какие-то математические шансы ещё сохраняются, но мы должны ясно отдавать отчёт о положении дел при выборе прогноза. «Металлург» в полном порядке — в декабре и январе команда Андрея Разина провела 11 матчей, в которых одержала 10 побед и проиграла всего лишь один раз московскому «Динамо». В 2025 году действующий обладатель Кубка Гагарина не знает горечи поражений. Они уже успели провести три матча: «Амур» — 3:2, «Адмирал» — 4:3 ОТ и «Трактор» — 5:3. С челябинцами игра была особенно важной, ведь в ноябре команды встречались, и тогда «Металлург» по делу сгорел 0:4. Удалось взять реванш. Главное, чтобы не наступило расслабления, ведь очевидно, что уральцы здесь явные фавориты.

«Сочи» за декабрь и январь провёл 12 матчей, в которых проиграл… в 10 встречах. Все поражения в основное время. За этот отрезок победы были одержаны над «Ладой» (3:4) и «Амуром» (5:2). Пусть и кубковых перспектив у команды Сергея Зубова почти не осталось, но недооценивать коллектив с черноморского побережья опасно. Они могут наказать. Конечно, для такого сценария многие факторы должны сойтись, но и полностью исключать их тоже нельзя.

На такие матчи сложно делать прогнозы, потому что коэффициенты жёстко в пользу фаворита. Можно было взять победу «сталеваров» и общий тотал голов, но может так сложиться, что «Металлург» вообще не пропустит в этой встрече и мы не пробьём нужную цифру. Поэтому предлагаю взять индивидуальный тотал голов «Металлурга» больше 4», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».