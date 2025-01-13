«Локомотив» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1) за 4.00.

«13 января в чемпионате КХЛ состоится сразу пять матчей, из которых три — просто шикарные вывески. «Локомотив» в Ярославле примет СКА. Эта встреча станет уже пятой в нынешнем сезоне, а предыдущие четыре были завершены следующим образом: 9 сентября в Ярославле победу одержали хозяева — 2:0, 7 октября снова в Ярославле свою пока единственную победу одержал СКА — 4:3 ОТ. 30 октября и 17 декабря команды сыграли в Санкт-Петербурге, и обе встречи закончились в пользу «Локомотива» со счётом 3:2. Сможет ли СКА прервать эту серию и победить железнодорожников в основное время?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» продолжает сохранять лидерство во всём чемпионате: в 2025 году команда Игоря Никитина ещё не проигрывала, одержав три победы в трёх матчах. Пали ЦСКА (4:1), «Витязь» (3:0) и «Спартак» (5:4). У армейцев в 2025-м сыграно уже четыре матча: победили ЦСКА (6:3) и «Витязь» (5:2), а проиграли «Спартаку» (0:5) и московскому «Динамо» (4:5). Команда Романа Ротенберга многовато пропускает и явно всё ещё находится в поиске баланса между атакой и обороной. На матче с бело-голубыми я присутствовал на трибуне и внимательно следил за армейцами, которые хоть и проиграли на последней минуте, но всё же смотрелись очень неплохо.

«Локомотив» по-прежнему больше похож на бронепоезд, правда, травма Даниила Исаева несколько ослабляет силу команды и её общие умения. Всё-таки потеря лучшего вратаря прошлого сезона КХЛ не может пройти бесследно. По информации, которую мне удалось выяснить сразу после матча со «Спартаком», основной голкипер ярославцев пропустит минимум три недели.

У СКА много хейтеров, но это не помешает мне поставить на их победу в этом матче. Вратарь в современном хоккее — это больше чем 50% команды. И это не мои слова, а слова президента Федерации хоккея России и по совместительству лучшего игрока XX века Владислава Третьяка. Эти слова, кстати, Владислав Александрович адресовал как раз в сторону Даниила Исаева, которому и вручал награду лучшего голкипера по итогам прошлого сезона. Поэтому сейчас мы сможем понаблюдать, как «Локомотив» будет справляться без своего номера один, и в матче со СКА этот момент может выйти на первый план. Я бы хотел рискнуть и взять победу СКА с форой (-1)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».