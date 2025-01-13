Трафик сайтов российских букмекеров вырос более чем на 20% в 2024 году

Суммарный трафик сайтов легальных в России букмекерских компаний в 2024 году составил 1.22 млрд по данным сервиса Similarweb. В 2023 году общий трафик сайтов российских букмекеров составил 1.01 млрд. Таким образом, за ушедший год этот показатель вырос почти на 21%.

При этом рост трафика зафиксирован лишь у 6 из 14 сайтов легальных букмекерских компаний — Winline (+58,16%), «Мелет» (+46,63%), PARI (+38,04%), «Фонбет» (+34,28%), Betboom (+19,15%) и «Марафонбет» (+18,61%). Трафик сайтов семи компаний снизился, а букмекер Bettery перезапустился в конце 2023 года.

Плодотворным для букмекеров в плане трафика стало первое полугодие 2024 года. В каждом из первых шести месяцев года общий трафик превышал отметку в 100 млн.