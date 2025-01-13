Законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино отправили на доработку

Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы вернул на доработку авторам законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино. Причиной указано несоответствие законопроекта требованиям статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 Регламента Госдумы.

Статья 104 Конституции гласит, что подобные законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации. Статья 105 Регламента Государственной Думы предписывает сопровождать законопроекты, предусмотренные статьёй 104 Конституции РФ, заключением Правительства Российской Федерации.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и дополнить его новой статьёй.

Авторы документа предлагали ввести штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок за рекламу онлайн-казино. До пяти лет тюрьмы в случае принятия законопроекта получат уличённые в распространении рекламы нелегальных операторов среди несовершеннолетних.