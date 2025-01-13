ЦСКА — «Спартак»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы

В понедельник, 13 января, на льду «ЦСКА Арены» в Москве состоится матч ЦСКА — «Спартак». Начало столичного дерби запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 — 32% вероятности.

Если командам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.80. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в московском дерби. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.46. Наиболее вероятным представляется равный счёт 2:2.

Московский ЦСКА до Нового года шёл на серии из 11 побед, поднялся к первым местам в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, но, видимо, так хорошо погулял в праздники, что не успел подготовиться к январским играм. Трёшку в дерби со СКА московские армейцы отгрузили, но уступили со счётом 3:6. А дальше было что-то совершенно бесформенное. 1:4 с ярославским «Локомотивом», 0:2 с минским «Динамо» и 0:3 — с пекинским «Куньлунем».

Красно-белые тоже болеют нестабильностью, победы чередуются с поражениями. Однако у них, в отличие от красно-синих, с голами проблем нет. В последнем матче забросили четыре шайбы «Локомотиву» (4:5), до того — пять безответных шайб петербургскому СКА (5:0).