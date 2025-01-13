«Амур» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на матч КХЛ

14 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Первое вбрасывание запланировано на 12:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.83, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа «Амура» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Амур» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.57. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.77. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.70.