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Названы шансы Даниила Медведева выйти во второй круг Australian Open — 2025

Названы шансы Даниила Медведева выйти во второй круг Australian Open — 2025
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14 января состоится матч первого круга 113-го розыгрыша Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором встретятся 23-летний Касидит Самрей из Таиланда и пятая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев. Начало — не ранее 6:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом россиянина. Сделать ставку на победу Даниила Медведева предлагается с коэффициентом 1.01, что составляет около 97%. Победа Касидита Самрея оценивается коэффициентом 26.0 (3%).

В то же время аналитики считают, что матч Касидит Самрей — Даниил Медведев не получится затяжным. Тотал меньше 26.5 гейма доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 26.5 гейма — с коэффициентом 2.00. Поставить на то, что таец выиграет больше 8.5 гейма, можно за 2.10.

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