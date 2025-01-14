Самрей — Медведев: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Australian Open

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Australian Open Касидит Самрей — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева + тотал меньше 26.5 гейма за 1.83.

В мировом рейтинге Самрей занимает 414-е место. Желания заявить о себе хоть отбавляй, но у 23-летнего тайца есть только опыт выступлений в «челленджерах» и турнирах категории ITF. Далеко не весь он положительный. Касидит проиграл три предыдущих матча. При более удачной жеребьёвке какие-никакие шансы пройти дальше, может, и возникли, но здесь разница в классе просто неприличная.

Сколько навесил «баранок» Даниил Медведев таким, как Касидит Самрей? Немало. Россиянин трижды был в шаге от победы на Australian Open. В финале минувшего розыгрыша турнира очень обидно уступил в пяти сетах Яннику Синнеру: после огромного количества затяжных встреч в предыдущих раундах банально закончились силы. Ничего, пятая ракетка мира попробует ещё раз.

Медведев начинает с чистого листа, с новыми силами и эмоциями. В семье Даниила очень радостное событие. Он во второй раз стал отцом! Как тут не вспомнить, что сразу после рождения первого ребёнка Медведев выиграл АТР-500 в Вене. Почему бы не повторить на Australian Open? Когда россиянин воодушевлён, его трудно остановить. Сам он говорит, что весьма доволен подготовкой к сезону.

Берём П2 + ТМ 26.5 гейма. Вряд ли встреча затянется на четыре сета и получится упорной. Медведев гораздо техничнее и опытнее Самрея. Трудно представить, за счёт чего таец может зацепиться. А силы Даниилу нужно беречь — на следующих стадиях пригодятся.