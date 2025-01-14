Букмекеры оценили шансы «Ноттингема» снова победить «Ливерпуль»

Во вторник, 14 января, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Ноттингем» идёт на серии из шести побед в АПЛ. «Ливерпуль» не проигрывает в чемпионате Англии с 14 сентября, когда уступил именно «лесникам» (0:1).

Несмотря на заметную разницу в классе и статусе, букмекеры в своих прогнозах не исключают успеха «Ноттингем Форест». Сделать ставку на победу хозяев предлагается с коэффициентом 4.80, что составляет около 21% вероятности.

Победа «Ливерпуля» же оценивается коэффициентом 1.69 — примерно 56% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 4.40 (23%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66 (60% вероятности).