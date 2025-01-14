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«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.83.

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«Ливерпуль» в этом сезоне принято только хвалить. Местами – по делу. Клуб продолжает выступление в Кубке Англии, а также возглавляет турнирную таблицу как в английской Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Однако он не всесилен, о чём говорит недавнее поражение от «Тоттенхэма» (0:1) в Кубке английской лиги. А ведь состав был мощный.

Из-за поражения мерсисайдцы рискуют завершить своё выступление на турнире, возможность выиграть квадрупл уже под угрозой. Не исключено, что поражение каким-то образом скажется на психологическом состоянии команды. После проигрыша в Кубке лиги Англии она, конечно, разгромила «Аккрингтон» (4:0) в Кубке Англии, но это не показатель.

В Ноттингеме будет очень тяжело. Тем более что «Ноттингем Форест» уже обыграл «Ливерпуль» в этом сезоне. Причём на «Энфилде»! Теперь же ему предстоит выступить дома, где должна быть сумасшедшая поддержка. Шансов на удачный исход не так уж мало. Это понимают и букмекеры, судя по выставленной линии с коэффициентами.

Можно рискнуть и подумать над победой «Ноттингем Форест» с форой (+1). Ставка сыграет даже в случае ничейного исхода, а если «Ливерпуль» победит с минимальным преимуществом — произойдёт возврат. Но вообще тотал меньше 3 мячей выглядит интереснее. Скорее всего, гости попытаются отомстить за неудачу в первом круге, но на своём поле хозяева сыграют самоотверженно и внимательно. Что-то вроде 0:0 или 1:0 здесь можно увидеть.

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