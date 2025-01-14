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«Амур» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Хабаровске

«Амур» — «Ак Барс»: прогноз на матч в Хабаровске
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Амур» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.83.

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У хабаровчан случаются эмоциональные всплески, но они редки и не всегда дают результат. 5 января «Амур» достойно выступил в матче с «Металлургом», но всё равно проиграл действующему чемпиону — 2:3. Андрей Разин признал, что был отрезок, когда соперник проводил смены получше. Вот бы почаще так.

«Ак Барс» умеет создавать интригу там, где её не должно быть. В предыдущей встрече на своей площадке у казанцев возникли трудности с худшей командой лиги по потерянным очкам — «Барысом» (5:4 ОТ). Пришлось отыгрывать две шайбы в формате 6х5. За волевую победу респект, но безобразному хоккею бо́льшую часть матча нет оправдания.

Дважды подряд на одни и те же грабли наступать нельзя. Чтобы порадовать болельщиков, надо исправиться за невнятную игру с «Барысом» и отомстить «Амуру» за поражение в прошлой очной встрече. Предлагаем заключить пари на лобовую победу гостей. Коэффициент отличный, 1.83.

Хабаровчане уже давно потеряли реальные шансы на плей-офф и фактически просто доигрывают сезон. В обороне — бардак. Достаточно сказать, что в предыдущих двух матчах уступили «Куньлуню» (0:5) и «Сочи» (2:5). Обыграть таких дальневосточников не так уж и сложно.

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