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«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

14 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Брентфорд» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно около 57% вероятности.

Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 4.50 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.