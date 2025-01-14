Названы шансы «Челси» прервать серию из четырёх матчей без побед в АПЛ

14 января состоится игра 21-го тура чемпионата Англии, в которой «Челси» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

«Челси» идёт на серии из четырёх матчей без побед в АПЛ, набрав на этом отрезке всего два очка.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно около 59% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 5.05 — 19%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.