«Аталанта» — «Ювентус»: назван фаворит центрального матча тура чемпионата Италии

Во вторник, 14 января, на стадионе «Джевис» в Бергамо состоится перенесённый матч 19-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Ювентус». Соперники претендуют как минимум на топ-4, а потому будет вдвойне интересно. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 45% вероятности.

Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.60 (27%), а на ничью можно поставить за 3.50 (28%).

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённая встреча 19-го тура чемпионата Италии не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.