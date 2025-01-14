«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч в Бергамо

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.50.

«Старая синьора» не так много побеждает, а чаще играет вничью. Семь побед при 12 ничейных исходах вылились в промежуточное пятое место. Впрочем, оно достаточно условное, ведь в зоне еврокубков плотность высокая.

«Аталанта» — другое дело. Ещё недавно возглавляла турнирную таблицу чемпионата Италии. Сейчас, правда, потеряла позиции, но на медали и выход в Лигу чемпионов в этом сезоне претендует. Всё благодаря впечатляющей серии игр, которая тянется аж с конца сентября. С тех пор команда провела 14 матчей на внутренней арене, в 11 из которых победила.

Новый год складывается пока не лучшим образом. 28 декабря бергамаски прервали победную серию, сыграв вничью с «Лацио» (1:1), 2 января уступили «Интеру» (0:2) в полуфинале Суперкубка Италии, а на прошедших выходных не сумели ничего поделать с «Удинезе» (0:0).

С учётом всего этого трудно сказать, что «Аталанта» будет фаворитом. Особенно на фоне просевшей реализации. В ворота «Лацио» команда забила всего один мяч, а в последних двух играх вообще покидала поле без голов. С «Ювентусом» в этом плане шутки плохи, ведь реже него в Серии А пропускают только два клуба, которые претендуют на скудетто.

При таких раскладах комбинированная ставка «тотал меньше 3.5 мяча и «Ювентус» не проиграет» выглядит перспективно. Вариант посмелее — ничья. На своём поле подопечные Джан Пьеро Гасперини, конечно, попытаются вернуться к победам, но Тьяго Мотта, как можно заметить, не очень любит проигрывать. Короче говоря, ждём ничью со счётом 0:0 или 1:1.