«Комо» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Комо» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» со счётом 2:1 за 7.60.

«Комо» и «Милан» встретятся в 19-м туре чемпионата Италии. Гости тут обязаны выигрывать, особенно учитывая, что в прошлом матче с подобным соперником они уже позволили себе потерпеть неудачу. Хозяевам поля тут не на что рассчитывать.

Противоречивые последние матчи провёл «Милан». Трижды он уже выступал под руководством нового тренера — Сержиу Консейсау. И сперва дважды коллектив добился успеха в Суперкубке Италии, где в полуфинале обыграл «Ювентус» (2:1), а затем в финале справился и с «Интером», отыгравшись с 0:2.

Но вот после того в рамках Серии А «Милан» потерпел неудачу с неочевидным соперником — «Кальяри». Команда доминировала, на несколько голов явно наиграла. Но итог — 1:1. Не лучшим образом реализовывали моменты миланцы. Да, ничья обидная была, но зато серия без поражений у них уже насчитывает семь игр, что для нынешнего «Милана» довольно неплохо.

В таблице команда пока всё ещё идет низко — восьмое место с 28 очками. Причём, разрыв с соперниками выше уже увеличился до четырёх и более баллов — в топ-6 так просто уже не подняться. Нужно менять результаты Консейсау и его игрокам.

«Комо» как раз в лучшую сторону изменился. В последние месяцы новичок Серии А стал играть намного лучше, перестал часто проигрывать. Единственная неудача у него была в пяти турах — 0:2 от «Интера», что было ожидаемо. В остальных встречах команда Фабрегаса набирала очки. В том числе удалось не проиграть «Роме» (2:0) и «Лацио» (1:1).

В таблице «Комо» поднялся со дна и немного оторвался от зоны вылета — на одно и пять очков. Но тут я всё же не думаю, что «синим» удастся добиться успеха. «Милан» выиграет, хотя и вряд ли с сухим счётом. В обороне команде ещё есть над чем работать», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».