«Челси» — «Борнмут»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Борнмут».

Ставка: победа «Борнмута» с форой (+1) за 1.85.

«Челси» и «Борнмут» сыграют в 21-м туре АПЛ. Встречаются команды, которых разделяют в таблице всего лишь три очка. «Челси» четвёртый, а «Борнмут» седьмой.

Хозяева поля в своем последнем официальном матче на Кубок Англии дали возможность отдохнуть всем своим лидерам. Мареска, тренер «Челси», выставил всех тех, кто мало был задействован в АПЛ, и тех, кто не играл из-за травм, к примеру, Жоау Феликса. После травмы он потихоньку набирает форму. Этот сезон, конечно, для него складывается не очень хорошо, всего лишь 10 матчей и один забитый мяч. И вот он вышел, отыграл 90 минут, «отгрузил» два мяча. И неважно, что клуб был из Второй лиги. Теперь Феликс будет ждать шанса выйти в ближайших матчах за основной состав.

Статистика говорит нам, что «Челси» в последних 11 домашних матчах не пропустил только в трёх случаях. Но одна из команд была из Армении – «Ноа». Второй — как раз-таки тот клуб из Второй лиги, с которым они играли буквально на днях, «Моркам». Их мы в расчёт не будем брать. Только «Астон Вилла» 1 декабря «синим» не забила.

А «Борнмут» в этом сезоне на удивление хорош. И на выезде играет прилично, набрав 15 очков из 33. Так что ставка «обе забьют», как говорится, смотрится. Но цифра небольшая, всего лишь 1.55. Так что можно и немного рискнуть, поставить на «Борнмут» с форой (+1) за 1.85. Ведь в последних девяти матчах «вишни» одержали шесть побед, ещё три матча закончили вничью. Отличный результат. Поэтому, наверное, победа «Борнмута» с форой (+1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».