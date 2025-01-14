«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 14 января

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» проведут матч в 21-м туре чемпионата Англии. Это встреча двух команд из топ-3 таблицы. Но я всё равно верю в успех гостей, они сейчас намного сильнее, на мой взгляд.

Да, нахождение «Ноттингем Форест» в таблице так высоко может удивить. С 40 очками «лесники» сейчас идут на третьем месте. Но такое положение в турнире они заслужили. Коллектив проводит отличный сезон, у него за 20 туров всего по четыре ничьих и поражения было, а также 12 побед. По числу викторий команда Нуну Санту сейчас и вовсе занимает второе место в АПЛ. В турнире «Форест» уступает «Арсеналу» только по дополнительным параметрам.

У «лесников» лучшая статистика последних матчей в Англии — у них идёт серия побед из семи игр. За этот период команда в том числе справилась с «Ман Юнайтед» (3:2), с «Астон Виллой» (2:1), с «Тоттенхэмом» (1:0). Всё это довольно непростые противники.

Даже «Ливерпуль», несмотря на весь свой высокий уровень, возможно, лучший в Европе, выступал хуже в последнее время. Он дважды потерпел неудачу недавно. Сперва в АПЛ в тяжёлом матче команда Слота поделила очки с «Манчестер Юнайтед» (2:2). После этого «красные» ещё и «Тоттенхэму» уступили, а проигрывали они в сезоне вообще очень редко. Хотя полноценным поражением я бы это не считал — это был только первый полуфинал Кубка лиги, будет ещё ответная игра.

Мини-серию неудач «Ливерпуль» прервал пару дней назад. В Кубке Англии он справился с «Аккрингтоном» — 4:0. Так что к этой встрече клуб подходит в боевом состоянии. Он всё ещё лидирует в АПЛ. Причём отрыв от двух преследователей, включая «Ноттингем Форест», у него насчитывает шесть очков. И это при том, что у мерсисайдцев ещё есть игра в запасе.

Лёгкой победы «Ливерпуля» тут не жду. «Ноттингем Форест» — очень грозный соперник сейчас в Англии. Но, я думаю, чемпионский характер проявит команда, сыграет куда лучше, чем неделю назад с «МЮ». Ставлю на выигрыш «Ливерпуля» за 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».