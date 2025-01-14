«Байер» — «Майнц»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер» — «Майнц».

Ставка: «Байер» не проиграет и ТБ 2.5 за 1.80.

«Байер» в Лиге чемпионов выглядит неплохо, 13 очков, четвёртое место и неплохой календарь, чтобы рассчитывать на прямую путёвку в 1/8. В Бундеслиге серия из шести побед подряд вывела Леверкузен на вторую строчку, и отставание от «Баварии» четыре балла. При этом если на старте чемпионата Германии «Байер» выглядел блёкло, то сейчас другая ситуация и в прошедшем туре команда Алонсо пусть и не без нервов, но переиграла «Боруссию» Дортмунд на выезде.

«Майнц» — главное открытие нынешнего сезона в Бундеслиге. Если в прошлом году карнавальная команда боролась за выживание и дважды сменила тренера, то сейчас во главе с Хенриксеном выглядит боеспособно. Лишь одно поражение в семи турах, при шести победах, включая успехи в играх против Дортмунда, «Айнтрахта» и «Баварии». Сейчас «Майнц» пятый, в паре шагов от зоны Лиги чемпионов, а капитан и лидер Джонатан Буркард один из лучших бомбардиров Бундеслиги.

Нас ждёт встреча второй и пятой команд чемпионата, более того, обе на ходу. В шести последних турах «Байер» забил 19 мячей, «Майнц» не сильно уступает, за тот же период он забил 15. Поэтому мы можем ждать от этой встречи много голов, более того, обороны команд далеко не безгрешны. Дома играет команда Алонсо, и она фаворит, плюс они не могут далеко отпустить «Баварию», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».