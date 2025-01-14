«Аталанта» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на игру Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.73.

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют в 19-м туре Серии А. «Аталанта» в прошлом туре с «Удинезе» сыграла плохо — всего четыре удара нанесла за матч, при 50% владения. Клуб позволил «Удинезе» 12 ударов нанести. В итоге — ничья 0:0. И это после поражения в полуфинале Суперкубка Италии – 0:2 от «Интера». Понятно, что на этот турнир ставку Гасперини не делал. И по составу это было видно. До этого с «Лацио» ещё была ничья – 1:1. В общем, за три последних матча «Аталанта» забила только один мяч. Правда, с «Лацио» моментов было достаточно, могли и больше забить. Но кажется вот по игре с «Удинезе», что бергамаски сейчас могут быть не в лучшей форме.

В соперниках у клуба «Ювентус», который сыграл вничью 1:1 с «Торино». До этого он проиграл в Суперкубке Италии «Милану». В обоих случаях «Юве» не удержал преимущество в счёте. В дерби Йылдыз забил красивый гол в ворота «Торино», но потом в первом тайме и пропустил, а во втором в итоге не смог забить. Очередная ничья команды Мотты, которая штампует эти ничьи. Их больше у «Юве», чем побед. Это уже становится системой.

Большой матч. Я думаю, что «Юве» должен быть готов к персональному прессингу «Аталанты». Бергамаски же готовы должны быть к тому, чтобы сдерживать соперника. И «Аталанта» всегда готова быстро атаковать. Но я, честно говоря, думаю, что здесь, учитывая форму команд, может быть, большого количества голов ждать не стоит. Поэтому я возьму общий тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».