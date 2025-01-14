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«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата Италии

«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата Италии
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Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на игру Серии А «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.38.

«Неудачники недавно разыгранного в Саудовской Аравии Суперкубка Италии сегодня закрывают календарный долг: в Бергамо «Аталанта» принимает «Ювентус»… В последних трёх матчах сегодняшние оппоненты выступали как будто под копирку: ничья в Серии А — поражение в полуфинале Суперкубка — снова ничья в Серии А. «Аталанта» идёт третьей, «Ювентус» — на пятой строчке, но между командами целых девять очков. Всё дело в том, что «старая синьора» продолжает идти по рекордному ничейному графику. После 19 матчей у «Юве» 12 мирных исходов — это почти 2/3 от всех игр в чемпионате. Зато туринцы по-прежнему шагают по турниру без поражений, что, впрочем, вряд ли даёт им много поводов для гордости.

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После феноменальной и рекордной для клуба серии из 11 (!) побед в Серии А «Аталанта» явно просела перед самым Новым годом и сразу после него. Ладно Суперкубок: им, похоже, Джан Пьеро Гасперини вполне осознанно пожертвовал. Но во внутреннем чемпионате бергамаски не настолько хороши и разнообразны, как по ходу своей недавней суперсерии. В гостях у «Лацио» спаслись в самой концовке — 1:1 с голом Брешианини, а вот в последнем туре в Удине по-хорошему должны были проигрывать: сами не наиграли на гол и близко, а пропустить могли неоднократно — 0:0.

Завирусившаяся над «Ювентусом» ничейная лихорадка заставляет вспомнить, что «старая синьора» в последний раз побеждала серьёзного соперника в чемпионате только… в середине ноября. Жертвой в туринском дерби стал «Торино». С тех пор во всех турнирах было сразу семь ничьих, а победы над «Ман Сити» в ЛЧ и над «Кальяри» в Кубке Италии. Ну и обыграли худшую пока команду чемпионата «Монцу». Правда, и проиграли за всё это время только в полуфинале Суперкубка «Милану».

В очных встречах «Аталанта» обыгрывала «Юве» в последний раз восемь матчей или три с лишним года назад, в ноябре 2021-го. С тех пор две победы туринцев (кстати, обе гостевые) и сразу пять (!) мирных исходов. С учётом хронического миролюбия команды Тьяго Мотты, почему бы им и сегодня не сыграть вничью?» — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».

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