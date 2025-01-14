«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Виктора Гусева на матч Серии А 14 января

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.94.

«Сегодня у нас матч чемпионата Италии, в котором встретятся команды, которые на днях играли в маленьком турнире за Суперкубок Италии.

Оба клуба в финал не попали. И «Аталанта», и «Ювентус» были выбиты на стадии полуфинала. Сейчас матч между ними в Бергамо.

В чемпионате Италии команды провели разное количество встреч, но как раз «Аталанта» и «Ювентус» сыграли по 19 матчей. Перед началом тура «Аталанта» занимала второе место, «Ювентус» был на пятом. Разница между ними девять очков.

Что было в предыдущих матчах чемпионата? Обе команды сыграли вничью на выезде. «Аталанта» встречалась с «Удинезе» – 0:0. «Торино» и «Ювентус» сыграли 1:1. Обратите внимание на фигуру молодого 19-летнего полузащитника Йылдыза, он открыл счёт. «Ювентус» снова, открыв счёт, не смог удержать победу.

Что было в личных встречах в прошлом году? В Серии А команды сыграли 2:2 на поле «Ювентуса». Был финал Кубка Италии в мае, там гол Влаховича принёс победу 1:0 и трофей «Юве».

В полуфинале Суперкубка «Аталанта» проиграла «Интеру» 0:2. С другой стороны, два мяча «Аталанте» не засчитали, здесь есть о чём поговорить.

В другом полуфинале «Ювентус» на большей части матча имел преимущество, вёл в счёте 1:0. Но в итоге проиграл «Милану» 1:2. Тренер, относительно новый, Тьяго Мотта сказал, что команде надо работать над характером. То же случилось в игре с «Торино» – не удержали преимущество. Я бы добавил, что уже видел почерк команды, тренер ставит игру. Просто нужно время.

«Аталанта» будет играть дома в Бергамо, команда возглавляет таблицу именно по результатам домашних матчей. «Ювентус» в гостях имеет четыре победы, пять ничьих и 0 поражений. Надо сказать, у «Ювентуса» вообще нет поражений в чемпионате. Это единственный клуб с таким показателем, но у него 12 ничьих.

«Аталанта» не может выиграть уже три матча подряд, как и «Ювентус». Там тоже три матча без побед. Весёлая была бы ставка на ничью, но есть мощная ударная сила у команд.

Я бы обратил внимание у «Аталанты» на Ретеги – 12 голов и три голевые передачи, Лукман — 9+5, Де Кетеларе – 5+5.

«Ювентус»: Влахович — 7+1, Йылдыз — 4+2. В каждом матче Йылдыз отправляет мяч в сетку, можно было бы поставить индивидуальную ставку на его гол.

Я всё-таки сделаю другой прогноз. Выбираю ставку «обе команды забьют», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».