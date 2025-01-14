«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.01.

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии. Гости наконец вышли из кризиса, уже в нескольких матчах не проигрывают. Так что у хозяев поля, даже в последнее время выступающих хуже, тут шансов мало.

«Манчестер Сити» на днях добыл победу в Кубке Англии. В общем-то, как будто ничего необычного — 8:0 с «Солфордом». Соперник представляет дивизион рангом ниже. Так что его «горожане» обязаны были громить. Но для подопечных Гвардиолы эта игра имела особое значение. Ранее клуб находился в кризисе, долго не мог выиграть, почти только уступал.

В трёх последних встречах «Ман Сити» наконец начал побеждать. Сперва он одолел «Лестер» (2:0), после чего уже с более крупным счётом 4:1 победил «Вест Хэм». Ну а уже потом последовала игра в Кубке Англии. Серия же без поражений насчитывает четыре игры — в том числе не проиграл коллектив «Эвертону» (1:1).

Так что всё говорит о том, что «Ман Сити» возвращается в форму. Благодаря успехам на старте сезона сильно в таблице после череды неудач он не опустился. Возможно, за лидерство клубу будет уже и тяжело побороться. Но в топ-4 он вполне может оказаться. Пока что с 34 баллами «Сити» идет на шестом месте, уступая паре команд выше на минимальное количество очков.

«Брентфорд» стоит ниже в турнире — 11-е место с 27 очками. Ещё не так давно клуб располагался выше, но начал терять много баллов. В пяти встречах кряду он не мог победить — четыре поражения и одна ничья. Прервалась серия на игре с очевидным соперником — 5:0 с «Саутгемптоном».

Правда, пару дней назад «пчёлы» снова умудрились уступить, причём сопернику из низшего дивизиона — 0:1 от «Плимута» в Кубке Англии. Так что всё ещё испытывает проблемы «Брентфорд». В таких условиях я ещё меньше тут верю в его успех. «Ман Сити» начал разгоняться, он явно пришёл в себя. Так что я тут отдаю предпочтение «горожанам».

Моя ставка — фора (-1) на «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.01», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».