«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата Англии

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 3 за 1.80.

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль». Наверное, главный матч 21-го тура АПЛ. Всё же играют команды, занимающие первое и третье места. И разделяет их всего лишь шесть очков. Хотя у «Ливерпуля» ещё один матч в запасе.

«Ноттингем» в этом сезоне показывает феноменальные результаты. Буквально полгода и летняя пауза понадобились новому главному тренеру Нуну Санту, чтобы добиться того, что его команда идёт в лидерах английской Премьер-лиги. Начали сезон «лесники» очень неплохо. Потом был небольшой провал в ноябре — в четырёх матчах три поражения. А затем наступил великолепный декабрь и одна игра в этом году, в которых «Форест» одержал шесть побед подряд.

«Ливерпуль» в этом году уже провёл три матча в разных турнирах. Было поражение в гостях от «Тоттенхэма» в полуфинале Кубка английской лиги, потом ничья дома с «Манчестер Юнайтед» и лёгкая победа в Кубке Англии буквально совсем недавно. Ему предстоит провести ещё шесть матчей до 1 февраля — четыре в АПЛ и два в Лиге чемпионов. И сейчас в первом матче им будет противостоять команда, которая условно «дышит им вслед» в чемпионате.

Если учитывать большое количество матчей «Ливерпуля», а также сейчас игру на выезде, я бы не стал рассматривать победу «красных», а сделал бы акцент на количество забитых мячей. «Ноттингем» играет дома. И вряд ли он будет играть первым номером. Пропустит? Да, 100%. Должен забить? Возможно. Потому что за последние два месяца хозяева не забивали только «Арсеналу» и «Манчестер Сити» на выезде, проиграв дважды по 0:3. Поэтому мой прогноз – тотал меньше трёх голов за 1.80», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».