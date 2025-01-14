«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на игру 21-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.09.

«Уверен, мало кто предполагал, что матч 14 января в рамках 21-го тура АПЛ, в котором «Ноттингем» принимает «Ливерпуль» на своём стадионе «Сити Граунд», станет центральным.

Однако вышло именно так. Команды разделяют всего шесть очков: «Ливерпуль» — лидер (46), «Ноттингем» — третий (40). Правда, «красные» сыграли на матч меньше (19 против 20), однако этот перенесённый матч 15-го тура с «Эвертоном» на «Гудисоне» надо ещё выиграть.

Не стоит забывать, что единственное поражение в нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» потерпел именно от «Ноттингема» в 4-м туре на «Энфилде» (0:1). Однако в последующих 15 матчах «Ливерпуль» взял 39 очков из 45 возможных, то есть 87% — 12 побед, три ничьих. «Ноттингем» набрал 32 очка из 48, 67% — 10 побед, две ничьих, четыре поражения.

В семи последних матчах во всех турнирах «Ноттингем» одержал семь побед: шесть — в АПЛ с общим счётом 13–3, одну — в 1/32 финала Кубка Англии над «Лутоном» 2:0. «Форест» выиграл шесть матчей подряд в элитном дивизионе впервые с 1979 года, но тогда это было с мая по сентябрь. В рамках одного сезона такого у «Ноттингема» не случалось с сезона–1966/1967.

У «Ноттингема» девять матчей «на ноль» в этом сезоне АПЛ — больше всех. «Лесники» очень неплохо выступают дома, набрав на «Сити Граунд» 17 очков из 27 возможных, 63%. Лучший показатель у «Ливерпуля» — 23 очка из 30 или 77%. На выезде обе команды в лидерах по очкам — по 23. У «Ноттингема» из 33 возможных или 70%, у «Ливерпуля» из 27 или 85%.

В прошлом сезоне «Ноттингем» за аналогичный период набрал очков в два раза меньше — 20! У «Ливерпуля» прирост составил четыре очка. «Ноттингем» стал одним из сюрпризов Премьер-лиги в этом сезоне. Португальский менеджер Нуну Санту, привив своим футболистам чувство дисциплины и организованности, образцово строит контратакующую игру. «Лесники» пропустили всего 19 голов, столько же, сколько и «Ливерпуль». Это второй показатель после «Арсенала» — 18.

За всю историю АПЛ из 70 команд, которые набрали более 40 очков в первых 20 матчах, только четыре в итоге не смогли финишировать в топ-4.

В этом матче сойдутся лучшая атака («Ливерпуль» — 47 забитых голов с лидером бомбардирской гонки Мохамедом Салахом — 18 голов + 13 голевых передач) и одна из лучших оборон с вратарём Матцем Селсом — лидером по количеству «сухих» игр» — девять. Поставим на то, что в матче будет 2-3 гола», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».