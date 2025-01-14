«Комо» — «Милан»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

14 января в перенесённом матче 19-го тура итальянской Серии А «Комо» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Комо» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.