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«Комо» — «Милан»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Комо» — «Милан»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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14 января в перенесённом матче 19-го тура итальянской Серии А «Комо» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 4.10 — в районе 24%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Комо» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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