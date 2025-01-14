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«Комо» — «Милан»: прогноз на матч Серии А

«Комо» — «Милан»: прогноз на матч Серии А
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Комо» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит за 1.97.

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У «Милана» ресурсов гораздо больше. Сержиу Консейсау, похоже, использует их лучше, чем Паулу Фонсека. Одержав волевые победы над «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2), «россонери» стали обладателями Суперкубка Италии. Шикарный дебют нового главного тренера! Да, на эмоциях. Но это уже детали. А трофей — реальность.

Атмосфера в раздевалке «Милана» улучшилась. Футболисты стали в хорошем смысле агрессивнее вести себя на поле, в игре появилась уверенность. Оживились лидеры — Рафаэл Леау и Тео Эрнандес. На двоих в битве с «Интером» они совершили три результативных действия.

В 20-м туре Серии А «дьяволы» поделились очками с «Кальяри» (1:1). Не надо устраивать из этого трагедию. Миланцы наиграли на победу. Они нанесли 24 удара, 11 из которых пришлись в створ. Где-то выручил голкипер соперника, а где-то банально не хватило удачи. «Комо» на везение уповать не стоит. В прошлом туре им и без того подфартило.

«Россонери» воодушевлены и мотивированы целью раздобыть путёвку в Лигу чемпионов. Отставание от занимающего четвёртое место в турнирной таблице «Лацио» составляет восемь очков, но у пришедших в себя миланцев два матча в запасе. Надо обыгрывать «Комо».

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