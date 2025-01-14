Прокофьев: рост трафика сайтов легальных букмекеров РФ — не повод для выводов

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев объяснил, почему новость о росте трафика сайтов легальных букмекеров в России за 2024 год на 20% не имеет серьёзного значения.

«С одной стороны, это важная новость. С другой — не стоит её переоценивать. Объяснение тут очевидное.

Подавляющее большинство ставок игроки делают через мобильное приложение. И многие букмекеры как раз активно агитируют клиентов переходить именно туда. У некоторых даже часть бонусов и акций доступны только на платформах iOS или Android.

Поэтому рост трафика сайтов — это хорошо для рынка, SEO-специалисты работают, люди переходят. Но это не показатель ни доли рынка, ни чего-либо другого. Просто цифра, которую стоит знать. Не делая глобальных выводов», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».