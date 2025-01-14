Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Прокофьев: рост трафика сайтов легальных букмекеров РФ — не повод для выводов

Прокофьев: рост трафика сайтов легальных букмекеров РФ — не повод для выводов
Аудио-версия:
Комментарии

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев объяснил, почему новость о росте трафика сайтов легальных букмекеров в России за 2024 год на 20% не имеет серьёзного значения.

«С одной стороны, это важная новость. С другой — не стоит её переоценивать. Объяснение тут очевидное.

Подавляющее большинство ставок игроки делают через мобильное приложение. И многие букмекеры как раз активно агитируют клиентов переходить именно туда. У некоторых даже часть бонусов и акций доступны только на платформах iOS или Android.

Поэтому рост трафика сайтов — это хорошо для рынка, SEO-специалисты работают, люди переходят. Но это не показатель ни доли рынка, ни чего-либо другого. Просто цифра, которую стоит знать. Не делая глобальных выводов», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

Материалы по теме
«Эвертон» — «Астон Вилла». Врагу не пожелаешь
«Эвертон» — «Астон Вилла». Врагу не пожелаешь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android