«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: прогноз Вредного букмекера на матч АПЛ

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.35.

Сейчас у «лесников» идеальный момент для встречи с «Ливерпулем». «Форест» на ходу, сыграет дома, была ротация в Кубке, то есть лидеры полны сил и находятся в отличном настроении. Выходи и делай всё, на что способен. А способны эти ребята, похоже, на многое.

У команды Арне Слота наметились проблемы – сначала тяжёлая ничья 2:2 с «Ман Юнайтед» в АПЛ, затем – поражение в первом полуфинале Кубка лиги 0:1 от «Тоттенхэма». Избиение скромнейшего «Аккрингтона» (4:0) в Кубке лиги логично, предсказуемо и ничего в оценке формы «красных» не меняет.

Разница в таблице между «Ливерпулем» и «Ноттингемом» составляет всего шесть очков. Да, у «красных» матч в запасе, но его ещё нужно выиграть. На мой взгляд, ответственность, напряжение и значимость результата приведут к осторожному футболу.

Поэтому валуйным считаю общий тотал меньше 2.5 за вполне приличный коэффициент 2.25. В целом и ставка на 1Х за 2.35 неплоха, но рано или поздно удачная серия «лесников» прервётся, к тому же у «Ливерпуля» больше опыта важных и статусных встреч.

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