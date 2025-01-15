Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии
Комментарии

15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Материалы по теме
«Эвертон» — «Астон Вилла». Врагу не пожелаешь
«Эвертон» — «Астон Вилла». Врагу не пожелаешь

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.38, что равно около 41% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Астон Вилла» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Букмекеры ошибаются! Артета не вывезет
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Букмекеры ошибаются! Артета не вывезет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android