«Эвертон» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч чемпионата Англии

15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.38, что равно около 41% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Астон Вилла» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.