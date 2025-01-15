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«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч АПЛ

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки на матч АПЛ
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15 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.38, что равно около 73% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 8.20 — около 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

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