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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура АПЛ

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: букмекеры назвали фаворита главного матча тура АПЛ
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В среду, 15 января, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать на ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 68% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» же оценивается коэффициентом 6.90 — около 14% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 5.50 (18%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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