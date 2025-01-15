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«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч КХЛ
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15 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.68, что равно приблизительно 57% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 2.00.

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