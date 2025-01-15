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«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки на матч чемпионата Германии
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В среду, 15 января, на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча 17-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Хоффенхайм». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.13, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности.

Победа «Хоффенхайма» оценивается коэффициентом 17.0 (менее 6% вероятности). Ничейный исход доступен в букмекерской линии за 12.0 (8%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Мюнхене получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

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