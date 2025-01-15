«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.65.

«В 21-м туре АПЛ сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм». Гости в этом сезоне играют нестабильно, чередуя громкие победы с такими матчами, как, к примеру, последний официальный — с командой из пятой лиги, с «Тамуортом». Тогда «шпоры» не смогли забить в основное время и победили лишь в дополнительное – произошло это в 1/32 Кубка Англии. Да, понимая свои проблемы в обороне, они решили этой зимой усилить вратарскую позицию. Был приобретён у «Славии» Прага за £ 10 млн голкипер Антонин Кински-младший. И он уже провёл два кубковых матча, не пропустив ни разу. Достойный дебют.

Но в матче с «Арсеналом» он пропустит свой первый мяч в Англии, сомнений нет. Уверен, что задача на этот сезон у «Тоттенхэма» — это победа в Кубке лиги, которая позволит команде играть в следующем сезоне в еврокубках. Ведь в чемпионате им это сделать будет архисложно. Впрочем, как и в Кубке, где их ждёт ещё второй полуфинальный матч 6 февраля с «Ливерпулем» на выезде. Дома «шпоры» победили 1:0.

«Арсенал» после неудачи в Кубке Англии 12 января, когда по пенальти проиграл «Манчестер Юнайтед», имея тотальное превосходство по всем игровым показателям, в этом матче будет победителем. Команда выступает превосходно. С «МЮ» просто не повезло. Гениальный матч провёл вратарь соперника. Так что я не сомневаюсь в победе «Арсенала» — выиграет он с форой (-1)», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».