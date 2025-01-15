«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» 2:1 за 7.60.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сразятся в 21-м туре чемпионата Англии. Я не жду, что хозяева поля тут легко выиграют. Думаю, «шпоры» доставят им проблемы.

Собственно, проблемы появились у команды Артеты в трёх последних встречах. В них она не могла добиться победы. Сперва был равный матч с «Брайтоном» (1:1) в АПЛ. Затем в двух разных Кубках уступили «канониры». Сначала в полуфинале Кубка лиги они потерпели неудачу с «Ньюкаслом» (0:2), а затем и вовсе на ранней стадии Кубка Англии вылетели от «Ман Юнайтед».

Таким образом, в обоих Кубках всё не очень хорошо у клуба, из одного они и вовсе вылетели, во втором – тоже близки к неудаче. В АПЛ дела у подопечных Артеты тоже идут не лучшим образом. Да, они пока стоят в таблице вторыми, с этим всё в порядке. Но тот же «Ноттингем Форест» сидит на хвосте, имея столько же очков. А у «Ливерпуля» уже отрыв от «Арсенала» в шесть очков, ещё и при игре в запасе.

Но если брать АПЛ, то «Тоттенхэм», я думаю, мечтал о тех проблемах, что испытывает «Арсенал». Ведь «шпоры» не то что за лидерство не борются. Они даже на еврокубки не претендуют. Сейчас команда Постекоглу идёт на 12-й строчке ниже середины таблицы с 24 очками. Причём она уже имеет определённый разрыв даже с ближайшими соперниками выше – «Брентфорд» с 11-й строчки обгоняет ее на три очка.

Сейчас у «Тоттенхэма» в лиге идёт серия без побед из четырёх туров. Но вот как раз в двух встречах в Кубках клуб выигрывал недавно. Сперва в Кубке лиги он одолел «Ливерпуль» (1:0), после чего в Кубке Англии справился с «Тамуортом» (3:0). Правда, в последней игре коллектив выиграл, забив только в дополнительное время. А их матч с «Ливерпулем» был только первым, состоится ещё ответный, в которой ставки будут уже другими.

Так что я всё равно отдаю тут предпочтение хозяевам поля. При этом, учитывая последние неудачи «Арсенала», в его лёгкую и разгромную победу я не верю. Поставлю на то, что он выиграет со счётом 2:1. Котировка на это составляет 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».