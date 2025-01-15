«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Эльвина Керимова на игру чемпионата Англии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и обе забьют за 1.81.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии. «Канониры» умудрились проиграть на днях в Кубке Англии в серии пенальти «Манчестер Юнайтед». Сделали они это, имея огромное преимущество по ударам – 26 на семь. Владение было 70 на 30%. Такой матч ещё нужно умудриться проиграть. Ещё не забываем о том, что «Юнайтед» отыграл в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Дало. Так что «Арсенал», конечно, сам виноват. Эдегор ещё пенальти не забил в игре. Так что результат нелогичный и несправедливый.

«Арсеналу» нужно реагировать теперь в игре с «Тоттенхэмом», который в Кубке Англии испытал большие проблемы с командой пятого дивизиона. «Шпоры» смогли победить только в дополнительное время. Основное — завершилось нулевой ничьей. Смешанный состав у лондонцев был, ну почти резервный. Но неважно, каким составом ты вышел на поле, если ты играешь против сантехников, офисных работников, любителей, ты должен, конечно, решать всё в основное время. В итоге «Тоттенхэм» играл с «Тамуортом» дополнительное время. Он вынужден был задействовать и Сона, и Кулушевски. В итоге они всё и решили в дополнительное время, то есть потратили силы, провели полчаса. Это не критично. Тем не менее «шпоры» не планировали задействовать основных игроков. Победа 3:0 в итоге. Джонсон забил, но именно Сон с Кулушевски, в общем, всё решили. Они добыли вторую победу подряд в кубковых соревнованиях. До этого «шпоры» обыграли в первом полуфинале Кубка лиги «Ливерпуль» дома.

Но в чемпионате не очень хорошо всё у «Тоттенхэма». Последнюю победу «шпоры» одержали ещё в середине сентября над безнадёжным «Саутгемптоном» в гостях. Ну, в общем, к Постекоглу вопросов всё больше. И такая победа в Кубке Англии не позволяет ему чувствовать себя спокойно. Сложный выезд для «Тоттенхэма», проблемы в защите есть, учитывая катастрофические кадровые проблемы. В общем, сложно себе представить, что должен сделать «Тоттенхэм», чтобы защищаться надёжно и не пропустить на «Эмирейтс».

Но есть ещё важная деталь, если уже подходить к прогнозам. В 9 из последних 10 матчей «Тоттенхэм» не забил только «Ноттингему». «Шпоры» вообще сегодня в Премьер-лиге забили больше, чем «Арсенал», на три гола, хотя в таблице идут они намного ниже, на 12-м месте. Большая часть проблем команды связана именно с защитой. В атаке есть кому создавать моменты, есть кому реализовывать — и Мэдисон, и Сон, и Соланке, и Джонсон.

Так что, я думаю, здесь можно брать комбинированную ставку. «Арсенал» дома, я думаю, не проиграет. Он, конечно, сейчас сильнее «Тоттенхэма». «Арсенал» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 1.81. Мне кажется, такая ставка вполне может пройти», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».