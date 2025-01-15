Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 15 января

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 15 января
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.64.

«Лондонское дерби состоится в 21-м туре АПЛ – «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом». Сейчас «канониры» всё-таки сильнее, думаю, они добьются успеха.

Хотя интересно, что статистика последних игр говорит в пользу «шпор». «Канониры» не лучшие матчи провели – в трёх кряду не смогли победить. Причём в трёх разных турнирах команда Артеты терпела неудачи. Только одна из них пришлась на АПЛ – тяжёлые 1:1 с «Брайтоном». Потом был первый полуфинал с «Ньюкаслом» (0:2), поражение в котором ещё ничего не значит, будет ответная встреча. А вот в третьем противостоянии, думаю, клуб уже потерпел более обидную неудачу.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Да, может быть, Кубок Англии не так важен для «Арсенала», если учитывать его амбиции в АПЛ, да и в Кубке лиги. Но всё-таки это была ранняя стадия, 1/32 финала, а в соперниках – «Манчестер Юнайтед», в какой-то степени «раздражитель». И встреча вышла эмоциональной. Команда Артеты была сильнее, как по мне, не заслужила победу. «МЮ» больше половины игры провёл вдесятером и бился до последнего. В итоге по пенальти «пушкари» уступили.

А вот у «Тоттенхэма» как раз другая ситуация. В последних матчах он побеждал. Прервал клуб серию неудач свою, сыграв в другом полуфинале Кубка лиги с «Ливерпулем» и одолев его – 1:0. Опять же, большого акцента я бы на это противостояние не делал, соперники сыграли смешанными составами, и им ещё предстоит провести ответную встречу. Затем в другом Кубке команда Постекоглу тоже победила, но, в отличие от «Арсенала», ей соперник достался намного легче.

В 1/32 Кубка Англии «шпоры» играли с «Тамуортом» из одной из низших лиг. И примечательно, что в основное время они не выявили победителя – 0:0. Но в дополнительное время тренерский штаб Постекоглу уже выпустил основных футболистов, в итоге за полчаса счёт стал 3:0.

Но, конечно, не стоит тут рассматривать только последние игры соперников. Это были кубковые противостояния, где мотивация и составы могут быть разными. Сейчас же матч пройдёт в АПЛ, где ситуация довольно простая. «Арсенал» всё ещё претендует на чемпионство, а «Тоттенхэм» пока что далёк от еврокубков. Так что тут всё ясно, как по мне.

Ставлю на победу «Арсенала» с форой (-1)», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Букмекеры ошибаются! Артета не вывезет
«Арсенал» — «Тоттенхэм». Букмекеры ошибаются! Артета не вывезет
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android