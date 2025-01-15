«Барселона» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Барселона» — «Бетис».

Ставка: победа «Барселоны» 3:1 за 8.60.

«В 1/8 финала Кубка Испании встретятся «Барселона» и «Бетис». Я бы и так тут отдавал предпочтение каталонцам. А после того «шоу», что они устроили на днях, у «бетикос» тут точно нет никаких шансов.

Буквально на днях «Барселона» выиграла Суперкубок Испании. Да ещё и как выиграла! Сперва в полуфинале она, в общем, уверенно одолела крепкий «Атлетик» (2:0). Но вот после этого в финале её ждало «эль класико». И сперва казалось, что шансы у сине-гранатовых не настолько высоки. «Реал» шёл на серии побед, уверенно выступал уже несколько месяцев. Но в их игре события сложились неожиданным образом.

Да, «Реал» лучше начал матч, быстро забил Мбаппе. Но вот затем «Барса» начала отвечать. К концу тайма счёт уже был 4:1, просто удивительно. Прекрасный футбол в исполнении команды Флика. Конечно, стоит тут и отметить ужасную игру «Реала» в защите. Итог встречи – 5:2, и это при том, что с 56-й минуты «Барса» ещё и играла вдесятером.

«Бетис» как раз свои последние матчи провёл не лучшим образом. По разу он победил, проиграл и сыграл вничью. Викторию он добыл за этот период только в Кубке Испании – над «Уэской» из Сегунды (1:0). А вот в Ла Лиге «бетикос» потерпели неудачи с теми соперниками, которых в другое время должны были обыграть, – 1:1 с «Райо Вальекано» и 0:1 с «Вальядолидом».

В общем, «Барселона» в огне. Она прекрасно начала 2025 год, на днях, по сути, деклассировала «Реал». Да, такого же основного состава я не жду у сине-гранатовых. Но всё равно они сейчас сильнее «Бетиса». Ставлю на их успех со счётом 3:1 с коэффициентом 8.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».