«Интер» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Болонья».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«Интер» сыграет дома с «Болоньей» 15 января в очередном туре Серии А. Миланцы набрали нешуточный ход, всё ещё претендуют на скудетто. Не думаю, что гостям тут удастся набрать даже одно очко.

Если бы не недавний выезд в Саудовскую Аравию, всё бы у «Интера» было прекрасно. Но клуб не лучшим образом провёл выездной Суперкубок Италии. Там сперва в полуфинале он уверенно и на классе обыграл «Аталанту» (2:0). Но вот затем неожиданно команда Индзаги уступила в финале. Причём еще обиднее ей было, что проиграла она в дерби, «Милану», который проводит сезон намного хуже (2:3). Но я думаю, эти негативные эмоции «Интер» может использовать, чтобы в ближайших матчах уверенно выиграть.

Собственно, в Серии А дела у клуба всё ещё идут очень хорошо. Он борется за лидерство. Да, первую строчку сейчас занимает «Наполи», отрываясь от «Интера» на четыре балла. Но у команды Индзаги ещё есть две игры в запасе. Так что по потерянным очкам она уверенно лидирует сейчас.

«Болонья» в целом тоже довольно неплохой сезон для себя проводит. Что говорить, если она сейчас борется за еврокубки. С 29 очками команда идёт на седьмом месте, уступает на три и четыре очка соперникам выше. И мы говорим не про короткий промежуток, в котором красно-синие так высоко забрались. Они уже не первый месяц идут вплотную к топ-7, стабильно набирают очки.

Конечно, сплошных побед «Болонья» не выдаёт, так бы она была намного выше уже. Но и частых проигрышей у неё нет. В активе коллектива семь побед, восемь ничьих и всего три поражения – солидная статистика для середняка Серии А.

Но в этой паре я всё равно верю в «Интер». Есть ещё один важный факт, скоро возвращается Лига чемпионов, ещё как минимум два тура предстоит сыграть «Интеру». Так что сейчас ему точно надо набирать очки, дальше будет сложнее. Тот же «Наполи» вообще еврокубки пропускает в этом сезоне», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».