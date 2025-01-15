«Спартак» — «Автомобилист»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.60.

«В последнее время обе команды штормит. У «Автомобилиста» хоть и идет трёхматчевая победная серия, но все три встречи были выиграны в одну шайбу, две из них за пределами основного времени. Да ещё и соперники были не самыми мощными («Барыс», «Адмирал» и минское «Динамо»). У красно-белых после феерической победы над СКА в гостях (5:0) было два поражения от сильных соперников: «Локомотива» (4:5) и ЦСКА (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

В последних трёх личных встречах «Спартак» одерживал победу. Москвичи стараются играть в яркий и открытый хоккей с обилием заброшенных шайб. Этот стиль уже стал фирменным для Алексея Жамнова. А вот Николай Заварухин в этом году старается привить своей команде рабочий и боевой хоккей, который должен быть эффективен в плей-офф. Из топ-клубов «Авто» забивает меньше всех (109 шайб). Красно-белые по этому показателю входят в тройку лучших в лиге (142 шайбы). Однако нельзя сказать, что екатеринбуржцы только ставят «автобус» в своей зоне и ничего не делают. Без заброшенных шайб с поля они уходят редко.

Учитывая текущую форму команд и их статистику, можно ожидать результативную игру с обилием заброшенных шайб. Поставим на тотал больше 4.5», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».