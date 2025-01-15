«Миннесота» — «Эдмонтон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Миннесота» – «Эдмонтон».

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.05.

«Без Кирилла Капризова «Миннесота» показывает неплохие результаты. Российская звезда не играет с 23 декабря из-за травмы, однако с тех пор его команда уступила лишь дважды в девяти матчах. Нападающий уже начал тренироваться на льду, но сроки его возвращения пока неизвестны. Кирилл никуда не торопится, поскольку положение команды не требует форсирования подготовки. С большой вероятностью на матч с «Эдмонтоном» ему придётся остаться вне игры.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 января 2025, четверг. 04:30 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Фаворитом предстоящей встречи считается команда из Канады. «Эдмонтон» больше забивает и меньше пропускает. Однако в турнирной таблице уступает «Миннесоте» одно очко, правда, имеет матч в запасе. «Нефтяники» начали сезон неудачно, но к ноябрю набрали форму и с тех пор не сбавляют темп. Кроме того, в их составе играют две мировые звезды хоккея: Коннор Макдэвид, недавно отметивший свое 28-летие, и Леон Драйзайтль. Последний уже забросил 31 шайбу в регулярном чемпионате и возглавляет список лучших снайперов. Немецкого форварда называют одним из фаворитов на «Харт Трофи». Этот приз прочили и Капризову, но длительное отсутствие может существенно снизить его шансы.

Последний раз команды встречались 12 декабря, и тогда «Ойлерз» одержали уверенную победу со счётом 7:1. Такой результат скорее исключение, чем правило. Тем не менее результативной игры можно ожидать: обе команды хорошо действуют в атаке, но игра в обороне оставляет желать лучшего. Сделаем ставку на победу «Эдмонтона» в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».