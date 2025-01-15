«Штутгарт» — «Лейпциг»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на встречу немецкой Бундеслиги «Штутгарт» — «Лейпциг».

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.79.

«Штутгарт» и «Лейпциг» сойдутся в 17-м туре немецкой Бундеслиги. «Штутгарт» в первом матче после паузы обыграл в гостях «Аугсбург» — 1:0. Единственный гол забил Ундав, который вернулся только после травмы, его не хватало. Его мяч принёс «швабам» три очка. «Штутгарт» в целом играл с преимуществом по владению, по ударам. В общем, эта победа была ожидаемой, с учётом того, что «Аугсбург» и «Штутгарт» сейчас решают разные задачи. «Швабам» победа была очень нужна.

«Лейпциг» был сильнее «Вердера» дома – 4:2. Вернулся Хави Симонс, который сразу же сделал два гола. Он напомнил нам, каким может быть «РБ» в нападении. В атаке Хави напрямую влияет на результат и играет исключительную роль, с учётом его нестандартных решений, таланта и индивидуального мастерства. С Симонсом и без него — атака «Лейпцига» всё-таки выглядит по-разному. Естественно, без него она страдает. Ну и в целом вся линия атаки «РБ» сыграла хорошо, замены сработали, хороший матч провели Шешко, Андре Силва, Баумгартнер. В общем, «Лейпциг» с нормальным составом должен, конечно, выйти на более стабильный уровень игры и набора результатов, по сравнению с тем, что мы видели во второй половине осени.

Это сложный матч, честно говоря, для прогноза. Тут сыграют очень сильные команды, в общем, прямые конкуренты. В исход я, пожалуй, лезть не буду. Да и на голы ставить, наверное, тоже, учитывая перегретые коэффициенты.

Я скорее возьму угловые. Мне кажется, что их должно быть много, если предположить, что будет открытый сценарий матча. «Штутгарт», скорее всего, будет играть первым номером, больше владеть мячом, РБ — отвечать на пространстве быстрыми атаками. «Лейпциг» это делает очень хорошо, у него очень быстрая атака, пара нападающих. Если будут возникать ситуации один в один впереди, то «РБ» может быть опасен и может доходить до чужой штрафной, до ворот, до лицевой линии. Ну а «Штутгарт», если будет давить, я думаю, что угловые тоже будет зарабатывать.

Так что я возьму тотал угловых в матче больше 9.5 с коэффициентом 1.79», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».