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«Интер» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

«Интер» — «Болонья»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии
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В среду, 15 января, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится перенесённый матч 19-го тура итальянской Серии А «Интер» — «Болонья». Хозяева участвуют в чемпионской гонке, поэтому гостям не стоит рассчитывать на радушный приём. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.49, что приблизительно равно 66% вероятности.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 7.20 — всего лишь 13% вероятности. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 4.60 (21%).

Вместе с тем аналитики считают, что перенесённая встреча 19-го тура чемпионата Италии получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

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