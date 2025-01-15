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«Интер» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А

«Интер» — «Болонья»: прогноз на матч Серии А
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Интер» — «Болонья».

Ставка: «Интер» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.74.

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Миланский «Интер» набрал очень хороший ход. К этой минуте идёт на серии из шести побед в чемпионате Италии. При этом подопечные Симоне Индзаги обладают очень надёжной обороной. На домашней арене за 18 туров они пропустили 15 мячей. При 43 забитых это очень хороший показатель. «Болонья», конечно, не спешит разваливаться. Борется за место в еврокубковой зоне, отстав от топ-6 Серии на три очка и забивая примерно по 1,5 гола за игру.

Только без Тьяго Мотты команда не так охотно даёт отпор лидерам. От «Наполи» и «Лацио» получила по 0:3, а с «Ювентусом» и «Аталантой» довольствовалась лишь ничейными исходами — 2:2 и 1:1. В обоих случаях, кстати, упускала победу уже ближе к финальному свистку. Гордиться особо нечем.

С учётом сегодняшнего состояния «Интера», не стоит ждать от «Болоньи» подвигов и теперь. В качестве ставки можно взять победу хозяев через тотал больше 1.5 мяча. Гости обладают достаточной силой, чтобы забить гол, однако в последних играх сами много пропускают. Вместе с тем помним о хорошей результативности хозяев в чемпионате Италии. Счёт может быть 2:0 или 2:1.

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