«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз на матч в Уфе

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.23.

«Салават Юлаев» одержал только одну победу в последних четырёх матчах — как раз над «Нефтехимиком» (7:4) в Нижнекамске. На тонус уфимцев повлиял новогодний перерыв. Просела дисциплина, засбоили спецбригады. 7 из 15 шайб пропустили в неравных составах, а сами реализовали только два большинства.

«Салават Юлаев» реже всех в лиге проигрывает на своей площадке: всего лишь четыре неудачи в 23 встречах. Если в Нижнекамске «Нефтехимик» пропустил семь шайб, то в Уфе тем более рассчитывать не на что. Результативнее подопечных Виктора Козлова дома только СКА (в среднем за матч 3.4 гола). Впечатляющий показатель.

К тому же «Нефтехимик» одержал меньше всех побед в КХЛ на выезде — только четыре. И это к середине января! Подопечные Олега Леонтьева ведут отчаянную борьбу за выход в плей-офф. Преобладают поражения, хотя конкуренты тоже не блещут стабильностью. Поэтому рук никто не опускает.

Дела шли бы лучше, будь у «Нефтехимика» приемлемая глубина состава. Нижние звенья регулярно проигрывают микроматчи, много брака, а недавно клуб ещё и обменял в «Спартак» голкипера Артёма Загидулина. В общем, не будем мудрить. Возьмём П1 + ТБ 4.5 шайбы. Интересно, превзойдёт ли игра по зрелищности и насыщенности предыдущую очную встречу? Поверить трудно, но…