«Арсенал» — «Тоттенхэм»: прогноз «Чемпионата» на лондонское дерби

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» победит с форой (+1.5) за 1.80.

Перекос в линии в пользу хозяев сомнителен. «Тоттенхэм», конечно, трудно назвать эталоном стабильности, но он достаточно опасен. Например, в первом матче полуфинала Кубка лиги Англии обыграл «Ливерпуль» (1:0), а в АПЛ идёт в 10 очках от еврокубковой зоны. Вся борьба впереди.

Кроме того, «шпоры» достаточно результативны в атаке. В 9 из 10 последних игр в разных турнирах они забивали. А пять мячей в ворота «Саутгемптона» (5:0), четыре – «Манчестер Юнайтед» (4:3) и три – «Ливерпулю» (3:6) ещё свежи в памяти. Да и в очных встречах с «канонирами» тоже удавалось регулярно забивать.

Преимущество перед «Арсеналом» в свежести получить будет трудно. Кубковая игра с «Тамуортом» тоже завершилась за пределами основного времени. Однако состав тогда был смешанный, а победа должна придать дополнительные силы. Именно поэтому предлагаем подумать над Ф2 (+1.5). «Тоттенхэм» даст бой обескровленному сопернику даже на выезде. Счёт может быть 1:1, но ставка сыграет и при 2:1 в пользу хозяев.